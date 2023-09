Polícia Civil fecha casa de prostituição e prende responsáveis pelo local

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) fecharam, nesta quinta-feira (14/09), uma casa de prostituição na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro.



As investigações começaram após um idoso denunciar que seu imóvel havia sido invadido e transformado em um prostíbulo por uma quadrilha. Em diligências no local, os agentes confirmaram que, de fato, funcionava ali uma casa de prostituição. Máquinas de “caça-níquel” foram apreendidas e a perícia constatou instalações clandestinas para furto de água e de energia elétrica no estabelecimento.

Os dois responsáveis foram presos pelos crimes de furto qualificado, casa de prostituição e contravenção penal. Após o cumprimento das formalidades de praxe, eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.