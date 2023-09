Justiça aceita denúncia e mantém prisão de acusado de agressão contra o ator Victor Meyniel

O juízo da 27ª Vara Criminal da Capital recebeu a denúncia e manteve, nesta sexta-feira (15/9), a prisão preventiva de Yuri de Moura Alexandre, acusado por agredir o ator Victor Meyniel, no dia 2 de setembro, em um prédio de Copacabana, Zona Sul do Rio. Yuri foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por lesão corporal, injúria e falsa identidade.

“Por ora, a manutenção do decreto prisional também se sustenta por conveniência da instrução criminal, de modo a garantir a integridade física e psicológica da vítima que será ouvida em juízo e a higidez dos depoimentos das demais testemunhas. Diante do exposto, conjugados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, MANTENHO O DECRETO PRISIONAL em desfavor do acusado”, ressalta a decisão.

O juízo também designou para o dia 7 de novembro a realização de audiência especial, às 13h10, “para possibilitar a oferta do benefício de transação penal, na forma do art. 76 da Lei 9.099/95 para o indiciado Gilmar José Agostini relativamente ao delito de omissão de socorro (art. 135, CP), nos termos requeridos pelo Ministério Público”.