Ex-youtuber Victor Meyniel é vítima de agressão no Rio; confira vídeo

Agressão aconteceu na véspera do aniversário do ator - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Victor Meyniel, de 26 anos, foi vítima de agressão física na portaria de um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã do último sábado (02/09). O crime teria sido motivado por homofobia, segundo relatos da vítima. O crime foi registrado por uma câmera de segurança no local e compartilhado nas redes sociais; confira:





O ator, conhecido por sua carreira no YouTube e na extinta rede social Vine, estava deixando o apartamento do agressor quando o crime aconteceu, segundo relatos. O suspeito, identificado como Yuri de Moura Alexandre, teria conhecido Victor na noite anterior em uma boate no bairro e convidado o ator para seu apartamento.

Na portaria, durante a manhã, o porteiro teria visto os dois saírem juntos e "descoberto" a sexualidade do acusado, que então teria se alterado e iniciado as agressões, segundo o advogado da vítima, Ricardo Brajterman. Yuri, o acusado, confessou o crime e foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

De acordo com uma nota publicada nas redes sociais pelo advogado, Victor procurou a 12ª DP (Copacabana) e registrou a ocorrência no local. O agressor está preso na unidade, que segue investigando o caso. O porteiro também foi indiciado, acusado de omitir socorro. Victor Meyniel fez exame de corpo delito o IML e foi atendido pela UPA da região.