Agressor do ator Victor Meyniel era casado com morador da Região dos Lagos

O ator e influenciador Victor Meyniel foi agredido na portaria de um prédio no Rio de Janeiro no último sábado, 2. Segundo sua assessoria de imprensa, Victor “foi covardemente vítima de um crime de homofobia”.

A defesa do autor dos ataques, no entanto, tenta provar que Yuri de Moura Alexandre não é homofóbico. Na última terça-feira (5), a defesa divulgou um comunicado em que afirma que a identidade sexual do cliente jamais foi ocultada, se referindo ao fato de Yuri já ter sido casado com uma pessoa do mesmo sexo.

Segundo informações do Portal RC24 horas, Yuri teria sido morador de Araruama e em 2020 teria se casado com um cabofriense.

Nas redes sociais do suposto ex-marido de Yuri, alguns posts registram que os dois mantiveram um relacionamento de nove anos.

Algumas pessoas se mostraram surpresas através das redes sociais, após saberem das agressões direcionadas ao ator Victor Meyniel, principalmente pelo motivo do agressor ter a “sexualidade exposta”. “Andávamos de mãos dadas”, disse um rapaz.

O autor confessou as agressões e foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito (homofobia) e falsidade ideológica. No entanto, para tentar evitar a manutenção da prisão, a defesa de Yuri apresentou a certidão de casamento dele, em audiência de custódia na última segunda-feira (4).