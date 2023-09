Homens são presos por vandalismo no Centro de São Gonçalo

Dois homens foram detidos, na madrugada desta quarta-feira (14), acusados de depredar o patrimônio público no Centro de São Gonçalo. Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Municipal, localizaram dois suspeitos que estavam pichando um prédio na Rua Coronel Moreira Cesar, na altura do número 169. A denúncia veio após checagem das câmeras de segurança na Central de Monitoramento da Prefeitura.

Ao perceber a presença dos militares, um dos homens jogou as latas de tinta no terreno de uma igreja que fica ao lado do prédio. Os agentes detiveram os indivíduos com as latas de tinta e uma escada. Os homens foram encaminhados para a 72ª DP (Mutuá).

Para o comandante da Guarda Municipal, Ewerton França Mendes, o trabalho em conjunto com a Policia Militar é fundamental.

“A fiscalização faz parte da rotina dos nossos agentes. Não só a fiscalização no trânsito, mas em todos os âmbitos da segurança. Nosso patrulhamento noturno está reforçado para melhor atender a população e para atuarmos cada vez mais em conjunto com a Polícia Militar. Com a Central de Monitoramento, nosso trabalho fica mais completo. É uma ferramenta muito importante para nos ajudar manter a segurança do cidadão”, disse o comandante.