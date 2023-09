PM prende três suspeitos por tráfico de drogas em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (14), na Rua Vinte e Um, no Engenho do Mato, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, três suspeitos pelo crime de tráfico de drogas.

Equipe de buscas procedeu ao endereço citado, com a finalidade de verificar duas denúncias sobre tráfico de drogas. No local os criminosos avistaram a viatura, que de imediato procedeu na captura dos acusados. Dois foram detidos pelos policiais e uma outra da guarnição procedeu em buscas aos outros envolvidos, quando em um terreno, traficante efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram os tiros.

Após cessarem os disparos os bandidos fugiram para área de mata, onde foi efetuado cerco tático, e conseguiram prenderam mais um deles, com uma sacola com os seguintes materiais: 01 pistola CANIK calibre 9mm, 01 rádio transmissor e vários pinos de cocaínas, nos valores de R$ 5 e 10 reais, dois telefones celulares e dinheiro em espécie, provenientes das vendas das drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido, foram levados para a delegacia da região, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.