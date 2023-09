Segurança Presente prende homem suspeito de tráfico e apreende drogas em Niterói

Agentes do Segurança Presente de Niterói, na Região Metropolitana, prenderam em flagrante um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas. Com o criminoso, os policiais encontraram 156 pinos de cocaína, 62 pedras de crack, 12 papelotes de maconha, além de um rádio comunicador. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (14 de setembro).

Leia também:

➢ Adolescentes desaparecidas após saírem de cinema são encontradas

➢ Homem desaparece após sair do trabalho na Central do Brasil

De acordo com a equipe do Niterói Presente, os agentes receberam denúncia anônima que um criminoso estava vendendo drogas na Rua Nossa Senhora dos Anjos, Engenho do Mato, em Itaipu. Os policiais precisaram passar por barricadas até chegar no local em que o acusado comercializava o material.

O material apreendido e o homem foram encaminhados para a 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói.