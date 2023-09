Adolescentes desaparecidas após saírem de cinema são encontradas

Foram encontradas, na tarde desta quarta-feira (13/09), as duas adolescentes de 17 anos que desapareceram após saírem do cinema em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Laís Dirce Araújo Machado e Laís Bertino da Silva Guimarães foram localizadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

Sumidas desde domingo (10/09), as meninas não apresentavam qualquer ferimento e passavam bem quando foram encontradas, segundo informações da Polícia Civil. Ainda não há detalhes a respeito do que aconteceu com elas e de como foram parar na unidade.

Da UPA, elas foram levadas até a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para prestar depoimento à Polícia e reencontrar seus familiares. As duas sumiram depois de irem assistir a um filme no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. De acordo com testemunhas, ambas teriam deixado a sala de cinema antes de o filme terminar e não contataram nenhum conhecido depois disso.

Segundo a família de Laís Bertino, as duas namoram há sete meses e fazem uso de um medicamento de uso controlado para tratamento de depressão. A DHBF segue investigando o caso para apurar o que aconteceu.