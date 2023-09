Idosa é baleada ao entrar de carro em comunidade do Rio

Uma idosa de 77 anos foi baleada na Estrada da Chácara, na comunidade Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na última quarta-feira (13). De acordo com testemunhas, a senhora havia entrado na região sem abaixar as janelas do carro, quando foi atingida por disparos realizados pelos criminosos.

Ainda segundo as testemunhas, quando os criminosos perceberam que se tratava de uma inocente, ordenaram que levassem a mulher até à Rua Cândido Benício para que fosse socorrida.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 18° BPM (Jacarepaguá) estavam patrulhando pelas ruas Luís Beltrão com das Rosas, quando receberam uma ocorrência de lesão corporal provocada por perfuração de arma de fogo.



No local, os policiais socorreram a vítima e a encaminharam para a Upa do Campinho. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca).