Segurança Presente prende homem acusado de estuprar a própria irmã

Agentes do Segurança Presente de Mesquita, na Baixada Fluminense, prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, a vítima seria a irmã dele por parte de mãe. O homem teria começado o abuso quando a menina tinha apenas nove anos de idade, em 2014.

O criminoso, de 33, foi encontrado pelos policiais na Rua Ambrósio, na Vila Emil. De acordo com a equipe do Mesquita Presente, ele parecia estar armado por conta de um objeto que carregava na cintura. Após a abordagem, os policiais descobriram que era um aparelho celular.

No entanto, após consultarem o sistema, os agentes descobriram que contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto. As investigações apontam que o crime teria sido cometido por cinco anos, até que a vítima completou 14 anos e denunciou o irmão na delegacia, em 2019.

O mandado de prisão foi expedido pelo Fórum da Comarca de Mesquita no dia 28 de março deste ano.

O homem foi encaminhado para a 53ª Delegacia de Polícia, em Mesquita.