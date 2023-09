Polícia faz operação contra servidores da Prefeitura do Rio envolvidos em extorsão

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam, nesta quarta-feira (13/09), uma operação contra agentes da Prefeitura do Rio de Janeiro investigados por extorquir prestadores de serviço privado que atuam na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. A ação conta com apoio da Corregedoria da Secretaria de Ordem Pública (Seop) municipal.





O principal alvo da operação é um servidor da Secretaria de Fazenda da prefeitura, lotado na Coordenadoria de Controle Urbano (CCU). Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, endereços vinculados ao acusado. A Justiça também determinou o afastamento do servidor das funções fiscalizatórias.

A investigação começou há um ano, após denúncia da própria Prefeitura do Rio de Janeiro junto à Draco, relatando que o autor exigia dos responsáveis pelos esportes 10% das mensalidades dos alunos para que fosse autorizada a prática de beach tennis, vôlei de praia, treinamento funcional e outras atividades.





Os agentes também constataram que o acusado solicitava, inclusive, a prestação de contas de lista de presença dos participantes, alegando que todo o espaço público da praia da Barra da Tijuca era de sua supervisão e responsabilidade.





Durante as buscas, nesta quarta-feira, foram apreendidos telefones, documentos e eletrônicos na residência do alvo. As equipes também estão realizando diligências na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, para obter outros elementos e provas dos crimes.



As investigações continuam para apurar o possível envolvimento de outros servidores na prática da extorsão e identificação das vítimas. A ação ainda está em andamento.