Governo do Estado autoriza atuação de policias penais no Segurança Presente

Os policiais realizarão ações e patrulhamento - Foto: Reprodução/Governo do Estado

Policiais penais poderão atuar nas vagas remanescentes e desocupadas do Programa Segurança Presente, através do Regime Adicional de Serviço (RAS). O projeto de lei foi sancionado pelo governador em exercício, Thiago Pampolha (União), na última terça-feira (12), e publicado em edição extra do Diário Oficial desta quarta (13).

Segundo a lei, os agentes penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) foram autorizados a ocupar as vagas que sobrarem, porém, antes de iniciarem as atividades, deverão passar por um treinamento e capacitação. Os policias realizarão ações e patrulhamento.

De acordo com o projeto de lei de autoria dos deputados Índia Armelau (PL) e Manoel Brazão (União Brasil), o Fundo Estadual de Fomento à Operação Segurança Presente (FEFOSP) poderá ser usado para custear a medida e a atuação dos policiais penais será realizada nos limites de suas competências.