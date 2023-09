Brasileiro foragido nos Estados Unidos é capturado

O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado por matar a ex-namorada e foragido há duas semanas, foi encontrado e preso na manhã desta quarta-feira (13/09), no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele havia escapado de uma prisão no mesmo estado no último dia 31 de agosto.

Danilo foi condenado a prisão perpétua após esfaquear e matar a namorada, a também brasileira Deborah, de 34 anos, na frente de seus dois filhos. Ele é considerado "extremamente perigoso" e foi alvo de uma operação com mais de 500 agentes ao longo dos últimos dias. Durante o período, ele foi flagrado em frente a uma residência no estado.

Fugitivo foi visto em frete a uma casa na região | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Sua localização foi descoberta na noite da última terça (12/09). Ele foi imobilizado nesta manhã com o auxílio de um cão do batalhão policial e levado pelos oficiais para prestar depoimento na cidade de Avondale. De lá, ele foi reconduzido a cadeia. ele pode ser submetido a uma mudança de pena por conta da fuga.