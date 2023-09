Assaltantes são presos após invadirem banco no Centro do Rio

Criminosos são presos após invadirem banco no Centro do Rio - Foto: Divulgação/Reprodução

Criminosos são presos após invadirem banco no Centro do Rio - Foto: Divulgação/Reprodução

Três assaltantes foram detidos pela policia após invadirem uma agência bancária do Itaú, na tarde desta quarta-feira (13), na Rua de Santana, no Centro do Rio de Janeiro. Um suspeito fugiu.

Uma funcionária do banco foi feita refém por um dos criminosos. A mulher foi solta após negociações de agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) com o bandido, que se rendeu.

Um dos criminosos utilizava um uniforme da Comlurb, e outro tentou fugiu pelos fundos do banco, porém caiu no telhado e foi preso em seguida.

Leia também

➢ Suspeito é preso durante operação da PM no Jóquei

➢ Segurança Presente prende homem acusado de estuprar a própria irmã

A funcionária ainda declarou que, quando foi abordada, pensou que o bandido era um pedreiro que trabalhava na obra do estabelecimento. Entretanto, foi surpreendida quando ele sacou a arma.



Segundo testemunhas, os tiros foram ouvidos dentro da agência. As pessoas que estavam na rua se esconderam atrás de alguns carros que estavam estacionados. Ninguém se feriu.

A situação iniciou após policiais do Recom suspeitarem de um homem que estava em uma moto na frente da agência. Ele foi abordado e preso, e o veículo roubado, recuperado.

Os outros três assaltantes conseguiram entrar no banco, um deles se rendeu após fazer a mulher de refém, outro foi detido depois de cair do telhado durante a tentativa de fuga e o terceiro escapou.

Segundo a Polícia Militar, com os suspeitos foram apreendidos um revólver calibre 38, dois simulacros de pistola, uma moto roubada e R$ 500,00.

Dois assaltantes foram detidos por policiais militares e outro por um policial civil.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 14h25 para prestar socorro a funcionária que havia sido feita de refém, mas as primeiras informações são de que ela não ficou ferida. Um funcionário do banco passou mal após o assalto e recebeu atendimento médico.

A Rua de Santana foi interditada, porém foi liberada um pouco antes das 17h.

Nesta tarde, o fechamento da via causou trânsito desde a Praça da Cruz Vermelha.

Por fim, a ocorrência foi encaminhada para o 6 DP (Cidade Nova).

O Itaú informou:

"O Itaú Unibanco lamenta o ocorrido na agência 0405 (Rio-Frei Caneca) e informa que, felizmente, nenhum cliente foi ferido. O banco está colaborando ativamente com as autoridades policiais na investigação do caso. A unidade está fechada, e os clientes poderão ser atendidos na agência 0357, localizada na Rua Riachuelo, 221, no Centro. O banco reforça que as transações podem ser realizadas por meio de todos os outros canais disponíveis: Internet banking, aplicativos no celular, telefone e rede 24H."