Suspeito é preso durante operação da PM no Jóquei

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso durante uma operação da Polícia Militar em São Gonçalo, realizada na manhã desta quarta-feira (13/09). A ação aconteceu nos bairros Jóquei, Anaia, Amendoeira e no Coelho.

A operação começou logo no início da manhã, segundo informações dos agentes do 7º BPM (São Gonçalo). Na Estrada do Anaia, que corta os bairros patrulhados, o acusado foi encontrado, na altura do bairro Jóquei.

Com ele, os policiais encontraram uma pistola com coldre, três carregadores para pistola com porta-carregadores, um aparelho de comunicação por rádio, um cinto tático e algumas folhas de papel com anotações, aparentemente relativas ao comércio de drogas.