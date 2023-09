Cinco são presos em operação da PM em comunidades de Niterói

Cinco pessoas foram presas após uma operação realizada pela Polícia Militar em duas das principais comunidades de Niterói - Vila Ipiranga e Nova Brasília - nesta terça-feira (12/09). Drogas e arma também foram apreendidas pelos agentes no local.

A operação foi organizada pelo 12° BPM (Niterói), que contou com o apoio de agentes de outros Batalhões da região, como o 7º BPM (São Gonçalo) e o 35ºBPM (Itaboraí), além do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo a corporação, a ação tinha o objetivo de interromper a atividades de grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas no local.

Leia também:

➢ Traficante de drogas é preso pela polícia em Maricá

➢ Baleado no Colubandê segue internado em estado grave

Além dos cinco suspeitos capturados nas comunidades, os oficiais encontraram uma pistola de calibre 9mm e uma vasta quantidade de drogas. A ação também teve o objetivo de remover barricadas, de acordo com a PM.