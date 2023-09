Prefeitura interdita trânsito do Porto Velho nesta quarta-feira

Para dar prosseguimento às obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), executadas pelo governo estadual, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, nesta quarta-feira (13), a interdição parcial ao tráfego de veículos da Rua Comandante Ary Parreiras, no bairro Porto Velho.

A interdição será no trecho entre a Rua João Damasceno e a Travessa do Asilo, de 8h30 às 17h. Nesta terça-feira, os agentes da Semtran iniciaram a sinalização das vias que serão impactadas pela interdição, com proibição de estacionamento e desvios.

Leia mais:

Obras do MUVI estão a todo vapor no Patronato, São Gonçalo

Obras do MUVI começam em São Gonçalo

No sentido Centro-Neves, o trânsito será desviado passando pela contramão da Rua Dr. Alberto Torres (pista de baixo). Já no sentido Neves-Centro, os veículos vão acessar a pista superior da Rua Dr. Alberto Torres na altura da Rua Luís Aguiar até a área de desvio.

Na manhã desta quarta-feira (13), mesmo com as faixas interditadas, a mudança no tráfego foi pouca | Foto: Filipe Aguiar

Fica proibido o estacionamento de veículos nas vias mencionadas durante todo o período da interdição. Os veículos que estiverem estacionados nas vias interditadas estarão sujeitos à remoção.

A interdição será no trecho entre a Rua João Damasceno e a Travessa do Asilo, de 8h30 às 17h | Foto: Filipe Aguiar

Na manhã desta quarta-feira (13), mesmo com as faixas interditadas, a mudança no tráfego foi pouca.

Com investimento de R$262 milhões, o MUVI foi concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso. O projeto prevê a criação de novo corredor viário, com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.