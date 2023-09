Conheça João Fonseca; carioca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil

Na noite deste sábado (9), a maior promessa brasileira do esporte conquistou o título do US Open Juvenil, um dos torneios mais importantes da modalidade. João Fonseca venceu o norte-americano, Learner Tien, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, e de quebra assumiu o posto de melhor do mundo entre tenistas até 18 anos. O carioca é torcedor fanático do Flamengo, e revelou que quase seguiu o caminho do futebol em sua infância.

No início do ano, João já havia batido na trave após perder final de duplas do Australian Open, um dos quatro Grand Slams da temporada. Ele consagrou-se como apenas o terceiro brasileiro a conquistar um título juvenil de Grand Slam em simples, algo que apenas Thiago Wild (2018) e Thiago Fernandes em 2010 haviam feito. Além disso, o carioca já tinha se destacado no fim do ano passado, quando comandou a equipe brasileira para a conquista da Copa Davis Juvenil.

Em entrevista feita ao Estadão, o jovem ainda afirmou que tinha o sonho de se tornar jogador de futebol, porém após se lesionar sério em uma partida de futsal, desistiu do esporte. Por ser uma modalidade com muito contato físico.

"Até os 11 anos, eu era mais da escolinha de futebol do que do tênis. Até que um dia tive uma lesão mais dura, um tombo muito feio no futsal. E fui focando no tênis. Me apaixonei pelo esporte”, afirmou o jovem atleta.



O brasileiro ainda é patrocinado pela marca do ex-tenista, Roger Federer, que possuí 20 Grand Slams no currículo. Além dele, apenas outros dois tenistas são patrocinados pela marca do suíço sendo eles Iga Swiatek, ex-número 1, e o jovem norte-americano Ben Shelton, atual top 20 do mundo.

“É uma exclusividade imensa. Eu tinha outras propostas, mas botei na minha cabeça que escolheria essa pela exclusividade e por ser uma marca nova”, afirmou Fonseca, que tem Federer como sua principal referência no tênis, em entrevista ao Estadão.

Por fim, João foca agora em sua transição para o circuito profissional. E a primeira grande decisão deve ser tomada até junho do próximo ano. Fonseca cogita a possibilidade de jogar o circuito universitário dos Estados Unidos.

“Estou deixando as duas portas abertas. Tenho falado com algumas universidades. Acho que seria uma boa experiência passar oito meses nos EUA e depois trancar a faculdade. E seguir para a carreira profissional. Mas não vou decidir nada por agora”, explicou.