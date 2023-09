Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de jovem na Zona Norte do Rio

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), assumiu o caso, e trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por traficantes da região - Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), assumiu o caso, e trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por traficantes da região - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (12), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte da jovem Júlia Vieira Ribeiro, de 24 anos.

A vítima que estava desaparecida desde último dia 03, teve seu corpo encontrado por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), enrolado em um cobertor dentro de uma lixeira na Rua Conselheiro Galvão, em Turiaçu, na Zona Norte do Rio, no último sábado (9).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), assumiu o caso, e trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por traficantes da região, tamanha a brutalidade com que o crime foi cometido. De acordo com os policiais, ela foi decapitada e teve desmembrado partes de seu corpo, como braço direito e a perna direita. .



Agentes da especializada buscam informações sobre o caso, e estão realizando diligência na região, a fim de identificar os autores e a motivação do crime.

Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos na morte da jovem Júlia Ribeiro, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.