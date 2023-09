Jovens desaparecem após sair de cinema na Baixada Fluminense

Uma jovem, identificada como Laís Dirce Araújo Machado, está desaparecida desde o último domingo (10), quando saiu de casa para ir ao cinema, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com um amiga. Desde então, ela não foi mais vista.

De acordo com a mãe de Laís, Denise Vicente de Araújo, de 52 anos, a amiga que sua filha encontraria no shopping também está desaparecida. Ainda de acordo com a mãe da menina, sua filha chegou a entrar em contato com ela, no domingo, para avisar que estava voltando para casa.

Na noite desta segunda-feira (11), Denise foi até a 59ª DP (Duque de Caxias) para registrar o desaparecimento da filha. A mãe tem esperança que as imagens do Shopping possam ajudar a localizar as meninas.



"Estou com o coração aflito, preciso encontrar a minha filha. A gerente do cinema me confirmou que elas estiveram lá, mas ainda não conseguimos as imagens", declarou a mãe.

Denise ainda disse que, geralmente, busca a filha no shopping, entretanto ela teve que levar a avó da jovem até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a idosa passar mal.

Laís está no terceiro ano da Formação de Professores do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, que fica em Duque de Caxias, e se forma no fim deste ano. Recentemente, ela passou por atendimento psicológico e, segundo a mãe, faz uso de medicação controlada.

Por fim, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).