Corpo de jovem é encontrado em lixeira de rua na Zona Norte do Rio

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram o corpo da jovem Julia Vieira, de 24 anos, dentro de uma lixeira na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã do último domingo (11).

No local, os agentes encontraram um corpo mutilado, com cabeça e membros separados e enrolados em um cobertor. Segundo as primeiras informações, a jovem estava desaparecida desde o dia 3 deste mês.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pelas investigações.