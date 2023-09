Mulher morta por PM será enterrada no Pacheco

Será sepultada às 17h desta segunda-feira (11/09) o corpo de Giselle Corrêa Capella, morta pelo próprio namorado, André Monteiro, na manhã do último domingo (10/09). Velório e enterro acontecerão no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo.

Giselle foi morta a tiros na sua própria residência, em Tribobó, por André, que se entregou a Polícia após ter cometido o crime. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. Ainda não há detalhes sobre as possíveis motivações por trás do assassinato, mas há indícios de que o PM possa ter atirado por ciúme.

A Defesa alega que André sofre de problemas psicológicos e que poderia estar embriagado no momento do crime. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).