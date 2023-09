Motociclista morre em acidente na BR-101, em São Gonçalo

De acordo com a Arteris Fluminense, a vítima fatal conduzia a moto e estava acompanhada de um homem na garupa - Foto: Reprodução

De acordo com a Arteris Fluminense, a vítima fatal conduzia a moto e estava acompanhada de um homem na garupa - Foto: Reprodução

Um motociclista morreu, na manhã desta segunda-feira (11), após se envolver em um acidente na BR-101, altura do bairro Boa Vista, em São Gonçalo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h24, mas a corporação ainda não informou a identidade da vítima.

Leia mais

➢ Agente da PRF entra em CTI onde menina baleada está internada

➢ Aluna da Espcex morre após ser atingida por avião ultraleve

Outro homem foi socorrido com ferimentos moderados e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Não há informação sobre o estado de saúde.

De acordo com a Arteris Fluminense, concessionário que administra a via, a vítima fatal conduzia a moto e estava acompanhada de um homem na garupa. O acidente também envolveu um ônibus e um carro.

A faixa da esquerda, do sentido Niterói, foi interditada e a perícia realizou trabalho técnico no local. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento, chegando a 9km de lentidão.