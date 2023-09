OSG faz por você: Moradores do Boaçu voltam a ter água após reportagem

Após quase dois meses, a água voltou a ser fornecida no Boaçu - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Após quase dois meses, a água voltou a ser fornecida no Boaçu - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Desde o início de julho, os moradores da Rua Nicolau Tolentino, no Boaçu, em São Gonçalo, tentavam sobreviver sem água para realizar tarefas básicas de suas rotinas, como tomar banho, lavar louça e escovar os dentes. No entanto, a 'batalha' chegou ao fim na última quarta-feira (6), quando o abastecimento de água da rua foi normalizado.

No dia 23 de agosto, O SÃO GONÇALO publicou uma matéria contando sobre as dificuldades que os moradores vinham passando desde que ficaram sem água, logo após uma obra na região. Com as obras, a rua, que tinha apenas um registro de água de 1990, quando a concessionária responsável pelo abastecimento local ainda era a CEDAE, acabou sendo prejudicada, e os moradores ficaram à própria sorte.

OSG entrou em contato com a Águas do Rio, empresa sucessora da CEDAE, e informou os problemas que os gonçalenses de Boaçu vinham enfrentando, solicitando medidas para que os moradores pudessem voltar à normalidade. Em nota, a Águas do Rio informou que enviaria uma equipe até o local:



“A Águas do Rio esclarece que, até o momento, as ruas não possuem rede de abastecimento de água da concessionária. Uma equipe será enviada ao local para analisar uma viabilidade técnica de implantação de rede de abastecimento. O plano de investimentos da concessionária prevê a expansão gradual dos serviços até que 99% da população urbana seja atendida com abastecimento de água.”

No dia 25 de agosto, uma equipe foi ao local e iniciou os reparos na rede, e na noite de quarta-feira (6), o alívio chegou, e o abastecimento de água da rua voltou a acontecer. Em um primeiro momento, a água caiu ainda com um vazamento no sistema, que foi reparado na última sexta-feira (8).

Segundo o morador Rodrigo Oliveira de Almeida, de 37 anos, foi graças a visibilidade dada ao problema da falta de abastecimento em Boaçu, que os reparos aconteceram, e agora, a população local pode voltar à normalidade.