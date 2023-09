CISP identifica veículos suspeitos de clone em Niterói

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) localizou, ontem (08), dois veículos suspeitos de clone trafegando em pontos diferentes de Niterói. Um veículo foi identificado em Itaipu, na Região Oceânica, e o outro foi localizado no bairro de Várzea das Moças.

Em Itaipu, guardas civis municipais da Agência de Inteligência do CISP desconfiaram da movimentação de um Fiat Doblô prata. Equipes da Operação Segurança Presente e da Polícia Militar foram acionadas. Os agentes do CISP orientaram o cerco tático e, a todo momento, davam informações sobre o deslocamento do veículo via rádio.

O carro suspeito seguiu em direção a Maricá, quando o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) também passou a acompanha-lo.

O Fiat Doblô foi abordado em Maricá com dois ocupantes. No momento da abordagem, um dos suspeitos informou que o veículo era de fato clonado. Após consulta ao chassi, foi constatado que o veículo havia sido roubado em São Gonçalo em 8 de agosto. O Fiat Doblô e os ocupantes foram levados para 82ª DP (Maricá) e, em seguida, à 76 DP (Niterói). O carro foi apreendido e os ocupantes estão presos.

Em Várzea das Moças, agentes do CISP identificaram um carro suspeito de clone circulando na Estrada Ewerton Xavier. Imagens do Cercamento Eletrônico da Prefeitura de Niterói indicaram que dois veículos com a mesma placa trafegaram em Niterói e em Cuiabá (MT) em um intervalo de pouco mais de uma hora.

Após constatarem que o suposto clone era o veículo que circulava em Niterói, os agentes do CISP acionaram as equipes da Operação Segurança Presente. O CISP informou a localização do veículo, o que possibilitou o cerco tático e a abordagem por parte de policiais militares.

O veículo e a motorista foram levados para a 76ª DP (Niterói), onde não foram apresentados os documentos de posse obrigatórios. O carro foi apreendido e passará por perícia.