Preso por tráfico de drogas na 'Operação Tríplice Fronteira '

Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados na 37º BPM (Resende), após informações do Disque Denúncia, prenderam Lucas Lincoln Pereira, de 25 anos, nesta sexta-feira (08), na Estrada do Alcantilado, no Mirantão, em Resende. A prisão ocorreu em decorrência da Operação Tríplice Fronteira. Ele estava foragido da Justiça.

Com informações sobre sua localização, policiais em patrulhamento tiveram a atenção voltada para dois ocupantes na motocicleta Honda NX 150, sem placa, e ao efetuarem a abordagem nada de ilícito nada foi encontrado com os ocupantes. No entanto, após consulta no sistema de mandado de prisão, foi constatado um em aberto, em nome de Lucas Pereira.

Contra ele havia um mandado de prisão pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O acusado foi levado à sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Depois foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Reincidente

Ele já havia sido preso em julho de 2018, com um comparsa e um menor de idade, de posse de 87 pinos de cocaína pesando 58 gramas, 66 pedras de crack, totalizando 11,7 gramas e a quantia em dinheiro de R$262,00, no bairro Marechal Jardim, e saiu em liberdade condicional em 2019.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp anônimo (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.