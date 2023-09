Segurança Presente prende homem que atirou 28 vezes contra motorista de aplicativo

Policiais da Operação Segurança Presente prenderam, nesta quinta-feira (7 de Setembro), um homem em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal na Estação Ferroviária de Paracambi, no acesso pela Praça Nova Cara, no centro do município. O suspeito, durante a madrugada, havia baleado um motorista de aplicativo no bairro de Lages, também em Paracambi.

De acordo com o motorista de aplicativo, na madrugada de quinta-feira, ele recebeu o chamado de uma mulher para uma corrida. Ao chegar no ponto marcado, próximo da comunidade Beira Rio, em Lages, ele fez contato telefônico e a pessoa pediu para que aguardasse, que já estava a caminho.

Neste momento, ele viu o suspeito se aproximar, a quem conhecia de vista. Sem qualquer justificativa, o homem tirou uma pistola do capacete que carregava na mão e fez 28 disparos contra o veículo. Dois atingiram o motorista de raspão na cabeça. Mesmo ferido, ele deu ré e conduziu o carro até o Hospital Municipal Adalberto da Graça e, depois, foi removido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A vítima descreveu o criminoso aos policiais do 24 BPM (Queimados) e, na tarde desta quinta-feira (7), os agentes do Paracambi Presente intensificaram o policiamento, olhando com atenção todos os trens que chegavam à estação. No começo da noite, eles reconheceram e prenderam o suspeito, que foi autuado na 51 DP (Paracambi) por tentativa de homicídio e lesão corporal.

O acusado possui seis anotações criminais e esteve preso até junho deste ano, quando conseguiu a liberdade e passou a usar tornozeleira eletrônica. Ele foi condenado a cinco anos de prisão por porte de arma de uso restrito.