São Gonçalo realiza multivacinação neste sábado

A vacina do coronavírus está disponível para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias - Foto: Divulgação

A vacina do coronavírus está disponível para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias - Foto: Divulgação

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem, neste sábado (09), das 8h às 13h, para as vacinações contra o coronavírus, gripe e todos os imunizantes da Campanha Regional de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente.

A vacina do coronavírus está disponível para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e para os gonçalenses com mais de 12 anos. A vacina da gripe está disponível para todos os moradores com mais de seis meses até o fim do estoque.

As vacinas de rotina: Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Dupla adulto e DTPA podem ser aplicadas nas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Leia mais:

Feira do Podrão desembarca em São Gonçalo

Baile Charme agita pós feriado em São Gonçalo

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação das vacinas. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização. Quem perdeu a caderneta também pode procurar as unidades.

As vacinas são seguras e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Manter a situação vacinal em dia é importante para a proteção individual, mas também para controlar doenças e promover a proteção coletiva. A não vacinação pode favorecer o aumento de doenças que estavam controladas e o surgimento daquelas que já estavam eliminadas.

Campanha segue até dia 15 em 55 postos

A Campanha Regional de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente continua durante a semana até o próximo dia 15 de setembro. De segunda a sexta, estão disponíveis 55 postos de saúde, das 8h às 17h.

Os pais ou responsáveis que têm dúvidas sobre a vacinação podem comparecer ao posto mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente e um novo comprovante será emitido.