Homem é executado e esfaqueado em comunidade de São Gonçalo

O homem é morto com tiro no olho na Comunidade da Chumbada, no Mutondo, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/Reprodução

Nesta quinta-feira (8), Alexsandro Marinho Molinário foi assassinado na Comunidade da Chumbada, no Mutondo, em São Gonçalo. Segundo, a Polícia Civil ele foi brutalmente executado com um tiro no olho direito, duas facadas no peito, e pedradas no rosto.

Os policiais militares do 7 BPM (São Gonçalo) acionaram os Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo que preservaram o corpo na Rua Alzira Duque Estrada.

Os agentes ainda realizaram diligências em busca de novas provas que possam auxiliar as investigações, além da perícia técnica.

Os moradores preferiram não falar com a imprensa, com medo de sofrer represálias por se tratar de uma zona de risco.

Por fim, na manhã desta sexta-feira (8), a família da vitima esteve no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo. O caso segue sendo investigado pela DHNSG.