Pintor surrealista expõe na Câmara dos Vereadores de Niterói

A Câmara dos Vereadores de Niterói recebe, entre 11/09 e 29/09 a exposição “Luz, Cor e Reflexão”, do pintor surrealista figurativo Daky. Ao todo, 12 telas farão parte da mostra, montada no saguão, que retrata cenários vibrantes em um contexto quase enigmático, onde a luz é o agente responsável pela existência da cor.



Daky é o nome artístico do artista plástico Jailton de Jesus Machado, morador de Macaé, e que escolheu Niterói como um roteiro para visibilidade da sua arte. "Gostaria de me projetar nas atividades artísticas e culturais do município e levar minhas criações ao público niteroiense", frisou.

O artista pinta há 50 anos e afirma que a experiência no mundo das artes somada a pesquisa e experimentações, o ajudaram a definir um estilo próprio e alcançar maior público. A proposta da exposição é que o observador da obra de arte seja incitado a imaginar e a refletir com as pinturas.





“Quando começo um novo trabalho entro em um processo de criação em que só paro ao finalizar o mesmo, ainda que dure meses para essa conclusão. Dessa forma vou montando um laboratório onde junto todo tipo de informação a ser inserido no contexto do ambiente que se passa o episódio. Quanto mais vou dando vida à cena, mais vou me envolvendo com o contexto, a ponto de me transportar para a mesma. Não por acaso, em algumas, me retrato como figurante entre os personagens que a povoam”, explicou o artista.



A exposição fica em cartaz de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, de 11/09 a 29/09. A Câmara dos Vereadores de Niterói fica na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, no Centro de Niterói.