Dupla é presa com carro clonado em Itaipuaçu

Dois homens foram presos no início da tarde desta sexta-feira (08/09) após serem encontrados com um automóvel clonado em Itaipuaçu, distrito de Maricá. A dupla, que estava vindo de Niterói, passava pela região do Recanto, próximo ao trecho conhecido como "Ponte Quebrada", quando foi localizada pelos policiais.

De acordo com informações dos setores de inteligência da polícia, o carro clonado pode ter sido usado em ocorrências de roubo de cargas de cigarros em Maricá. Ele estava sendo monitorado pelo Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (CIOSP), que acionou os policiais militares do Regime Adicional de Serviço (RAS) nesta tarde.

Os agentes estavam em patrulhamento quando encontraram o carro, que foi apreendido. Os dois homens que estavam nele, cuja identificação não foi divulgada, foram presos e levados para a 82ªDP (Maricá). De lá, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da região, na 76ªDP (Centro de Niterói), onde serão ouvidos pelos policiais.