Maricá abre inscrições para noivos do Casamento Comunitário

A Prefeitura de Maricá realiza de 18 a 28 de setembro inscrições para o Casamento Comunitário. São 30 vagas para casais de todos os gêneros realizarem a união no estado civil. O município, por sua vez, encaminha os documentos ao cartório para isenção das taxas. A cerimônia religiosa e recepção dos casais estão previstas para 2024.

Para o cadastro, os noivos precisam comparecer no Núcleo LGBTQIA+ da Secretaria de Assistência Social para apresentação dos documentos e entrevistas com os profissionais do setor. O atendimento acontece das 9h às 15h30 na sede da secretaria, localizada na Rua Domício da Gama, em frente ao Cine Henfil, no Centro.

“Vamos selecionar 30 casais de baixa renda que desejam realizar o sonho do matrimônio. Nesse ano será feita a união no civil e em 2024 a cerimônia religiosa”, declarou o secretário Thiago Ribeiro.

Documentos para o Casamento Comunitário

Original e cópia

Carteira de identidade

CPF

Certidão de nascimento dos noivos

Comprovante de residência

Cadastro Único

Declaração do posto de saúde onde recebe atendimento

Declaração do CRAS onde recebe atendimento

Se divorciado, certidão de casamento anterior com averbação do divórcio. Se for viúvo, a certidão de óbito do cônjuge

Certidão de nascimento dos filhos adotivos, se houver