Ator José de Abreu vai trabalhar em projetos autorais no município de Maricá

Após visita em junho a cidade de Maricá, o ator José de Abreu, 77 anos, parece ter gostado tanto do que viu, que decidiu trabalhar na cidade. O anúncio acabou acontecendo de forma inusitada durante uma discussão no X ( antigo twiter). A Prefeitura de Maricá informou que o global vai desenvolver projetos autorais na cidade.

Durante uma das discussões no X, frequentes no perfil do ator, um post chamou atenção dos usuários. ‘’Me aguarde porque vou trabalhar em Maricá. Preciso de um assessor idiota para receber o gado, topa? Te cobro pouco’’, respondeu o ator a um comentário que questionou se ele estaria no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos.

Menção e resposta do ator a um comentário feito | Foto: Reprodução - Redes sociais

Segundo a Prefeitura do município, o ator visitou a cidade em junho acompanhado da esposa Carol Junger, e conheceu alguns dos programas da cidade voltados para a área de tecnologia, educação e cultura. O artista foi recebido pelo presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Carlos Senna.

‘’A Prefeitura de Maricá informa que o ator José de Abreu visitou a cidade, acompanhado de sua esposa, no dia 23 de junho, e se encantou com as belezas naturais e as políticas públicas do município, manifestando interesse em trabalhar no futuro com projetos autorais não relacionados à prefeitura.’’ informou.

O artista possui 50 anos de carreira no cinema e TV e é um dos ícones da telenovela brasileira.