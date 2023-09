Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM da reserva

O Disque Denúncia, divulga nesta sexta-feira (08), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Cabo Reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Amaro Rodrigues da Silva, morto a tiros na tarde desta quinta-feira (07), em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

Policiais do 41º BPM (Irajá), procederem a Rua Marcos de Macedo, a fim de verificar um possível homicídio, e no local encontraram um auto Fiat Toro, que perdeu o controle e derrubou o muro de uma residência, e no seu interior foi encontrado o policial militar já sem vida. Os policiais ainda encontraram no veículo uma pistola Taurus calibre 40mm.

Equipe da Delegacia de Homicídios (DHC), foi acionada e realizou perícia no local. Agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, e estão realizando diligências, a fim de identificar os autores e a motivação do crime.

Com a morte do SD/PM/RR Marcelo, sobe para 43 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 38 da Policia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos(reformados/reserva), 02 Policiais Penais, 1 Policia Civil, 01 Corpo de Bombeiros, 01 Guarda Municipal.

Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos na morte do PM da reserva, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.