Homem mata a mulher e depois tira a própria vida em Niterói

“Por que, mãe, por que com você? (...) Por que escondeu as coisas de mim dessa vez? (...) Por que não me falou nada?”. Desolada, em meio a mensagem de dor e luto, esses foram os questionamentos feitos pela filha da vendedora Simone Lessa Pereira, de 51 anos, assassinada a facadas, pelo companheiro, no final da tarde desta terça-feira (05), em Jurujuba, Zona Sul de Niterói. O autor do crime, Ary da Conceição Filho, de 53 anos, se enforcou em seguida. Ele era pescador.

De acordo com informações iniciais repassados à polícia, o casal, que possuía filhos de relações anteriores, mantinha uma vida conjugal conturbada, com constantes brigas. Moradores da Travessa José Ribeiro de Mattos, em Jurujuba, o crime chocou os vizinhos pela brutalidade. “Eles brigavam muito, mas não imaginei que um dia chegasse a esse ponto”, falou uma moradora do local. A informação também foi confirmada pelos familiares da vítima, segundo a polícia.

Assim como surpreendeu os vizinhos, o crime chocou a família, como demonstrou a postagem da filha de Simone. “Por que mãe, por que com você? Eu queria estar com você, queria ter salvado sua vida, queria ter feito como todas as vezes. Por que escondeu as coisas de mim dessa vez? Por que deixou ele fazer isso com você? Mãe, são tantas perguntas, eu só queria estar com você. Estávamos com tantos planos. Sentamos para conversar segunda quando cheguei do trabalho, porque não me falou nada? Mãe, por favor, volta para mim. Precisamos muito da senhora. Meu mundo era vocês. Tá difícil demais”, desabafou a jovem no instagram.





Feminicídio



Vizinhos acionaram a polícia, após verem o corpo de Ary enforcado, na varanda da casa. Ao chegarem no local, policiais militares encontraram a vitíma de suicídio e viram o corpo de Simone, dentro da casa, ainda com uma faca presa ao pescoço. A mulher foi assassinada a facadas poucos minutos antes do autor se matar, conforme informações.

Policiais militares foram ao local e preservaram a cena até a chegada de agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que assumiram o caso e registraram o crime. Familiares já prestaram depoimento.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, de onde serão liberados para sepultamento ainda nesta quarta-feira (06). O horário dos sepultamentos ainda não foram divulgados.

O crime contra Simone foi registrado como feminicídio. Crime esse que apresenta números assustadores na região. De acordo com o Dossiê Mulher, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, somente em 2021, 61 mulheres sofreram tentativa de homicídio ou foram mortas somente por serem mulheres. No estado, esse número sobe para 749, uma média 62 mulheres mortas ao mês.

É importante destacar que esse número não inclui todos os homicídios contra as mulheres, tendo em vista que alguns casos são registrados como homicídio doloso.

“Juro que estou tentando ser forte como sempre me ensinou, mas não sei como ser assim. A senhora sempre foi o alicerce da casa. Me dê forças aí de cima, por favor”, finalizou a filha na postagem em homenagem a mãe.