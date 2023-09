Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no local

Na noite desta quarta-feira (6), colisão entre um carro e uma moto deixou um ferido no bairro do Rocha, na Rua Salvatori, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na altura do número 1706, em frente ao salão de festa Campestre.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h33, e a equipe chegou um poucos minutos depois, às 18h42. E o ferido foi levado em condições estáveis para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Outro acidente - E em outro acidente na região, um homem veio a óbito, após ser atropelado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói . O que provocou engarrafamentos na região.