Operações policiais na Região dos Lagos deixam três presos nesta semana

A apreensão aconteceu em São Pedro da Aldeia, quando um grupo de criminosos fugiu, deixando uma sacola com drogas para trás - Foto: Divulgação

Operações policiais na Região dos Lagos, realizadas após denúncias, "sufocaram" o tráfico na região e prenderam três pessoas, ao longo dessa semana.

Em Arraial do Cabo, dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (7), por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar realizou a apreensão no bairro de Figueira, após receber denúncias de que os homens estariam armados e fazendo ameaças a quem passava na frente de um posto de combustível.

Com as denúncias, os policiais intensificaram o patrulhamento na região, e foi durante um deles, na RJ-102, que a abordagem aconteceu e os criminosos foram presos em flagrante, um deles, afirmando ser ex-policial militar. Foram apreendidas duas pistolas calibre ponto 380, R$270 em espécie e um celular.

Além disso, os policiais também encontraram uma motocicleta e um automóvel com os envolvidos, onde foram identificadas mais 37 munições calibre ponto 380 e três carregadores.



Após a prisão, os homens foram levados à 132ª DP, de onde foram encaminhados para a Central de Flagrantes do dia, a 126ªDP, onde permanecem presos.

Em São Pedro da Aldeia, a Polícia Militar apreendeu drogas após uma fuga de criminosos, na noite da última segunda-feira (5). Segundo a ocorrência registrada, foi durante um patrulhamento na Rua da Paz, no bairro Colina, que os agentes avistaram um grupo de pessoas em um local escuro, e ao se aproximarem, todos fugiram.

Apesar da fuga, os criminosos deixaram cair uma sacola plástica, que continha 392 buchas de maconha e 173 pinos de cocaína. Toda a droga foi apreendida e direcionada à 125ª Delegacia de Polícia, mas não se tem informações sobre o grupo que portava os entorpecentes encontrados.

O criminoso já havia passagens pela polícia por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Por fim, em Cabo Frio, um homem foi preso em flagrante, na tarde da última segunda-feira (5), acusado de tráfico de drogas. Ele foi abordado durante um patrulhamento da Polícia Militar na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Esperança.

De acordo com a PM, ao avistar os agentes, o homem, de 45 anos, tentou se desfazer de sete cápsulas de cocaína, que ao ser questionado, afirmou ter comprado no Morro do Limão.

Durante a abordagem, os policiais identificaram ainda que o acusado era considerado foragido da Justiça, e contava com cinco anotações criminais por tráfico de drogas.

Após a prisão em flagrante, ele foi levado à 126ª DP, de Cabo Frio, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e como foragido da Justiça. Agora, ele já está no sistema prisional e aguarda pelo julgamento.