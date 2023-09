Polícia prende envolvido em confronto entre traficantes e milicianos no Rio

De acordo com os agentes, o acusado é investigado como um dos autores da morte de Ademilson Lana dos Santos, ocorrida em março do ano passado - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira (06/09) um homem apontado como envolvido no confronto entre traficantes e milicianos no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. O criminoso foi localizado pelos agentes escondido na comunidade Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, o acusado é investigado como um dos autores da morte de Ademilson Lana dos Santos, ocorrida em março do ano passado, na Rua Araticum, no Anil. A vítima foi executada por não permitir que os criminosos usassem seu terreno como rota de fuga em confrontos com milicianos. O homem também é investigado por diversos homicídios ocorridos na mesma rua e na comunidade do Quitite.

As investigações revelaram que o mesmo grupo que dominou a Gardênia também passou a atuar em outras regiões de Jacarepaguá, como no Camorim, Cascatinha e Fontela. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária.