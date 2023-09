Fla é notificado pelo Procon pelo preço dos ingressos da final

A primeira partida da final da Copa do Brasil ainda nem chegou, mas já está dando dor de cabeça ao Flamengo. O clube foi notificado pelo Procon-RJ e 'ganhou' 72h para explicar o motivo dos altos valores cobrados pelos ingressos da partida. A entrada mais barata para não sócios está custando R$ 400 reais.

O Procon entrou 'na jogada' após receber diversas reclamações dos torcedores Rubro-Negros que não gostaram dos valores. No ano passado, na final da mesma competição, o clube carioca cobrou R$ 280 no setor Norte do estádio. Ou seja, houve um aumento de mais de 40%, muito acima da inflação registrada nos últimos 12 meses, que ficou em cerca de 4%.

Leia mais

➢ Homem mata a mulher e depois tira a própria vida em Niterói

➢ Carro bate contra poste e complica trânsito no Viaduto do Alcântara, vídeo!

Veja a nota do Procon na íntegra:

"Após receber denúncias de torcedores do Flamengo a respeito do valor de comercialização dos ingressos para final da Copa do Brasil, que ocorrerá dia 17/09 no Maracanã, o Procon Estadual do Rio de Janeiro, oficia o clube para que apresente justificativa do aumento dos valores, e informações sobre os ingressos, os canais de venda, e os procedimentos diferenciados aplicados aos sócios torcedores e aos não sócios torcedores. O Flamengo terá 72 horas a partir do recebimento da notificação para responder aos questionamentos.

Até o momento, a Autarquia recebeu denúncias de consumidores relatando que os valores praticados pelo clube para o jogo do dia 17/09, seriam abusivos e injustificados, ferindo o Código de Defesa do Consumidor porque estariam consideravelmente mais altos do que os habitualmente comercializados. O Procon-RJ também apura as notícias veiculadas em sites informando que torcedores estão com dificuldades para comprar os ingressos no site oficial do clube.

"Cumprindo nossa atribuição legal, o Ofício encaminhado ao Flamengo solicita esclarecimentos, para verificarmos se há qualquer irregularidade na venda dos ingressos. Mas, é importante deixar claro, que a atividade econômica é baseada na livre iniciativa, ou seja, o Procon só poderá interferir, excepcionalmente, no caso de conduta abusiva do fornecedor diante de uma necessidade premente do consumidor, ou de um produto que possua a característica de essencialidade, como ocorreu nos casos de aumento injustificado nos preços do álcool gel e das máscaras durante a pandemia, e na redução do ICMS dos combustíveis. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já decidiu anteriormente em caso semelhante pela não abusividade. De toda forma, analisaremos a resposta do clube, e caso seja encontrada abusividade, as providências administrativas cabíveis serão tomadas." Afirma Cássio Coelho, Presidente da Autarquia.

O consumidor que desejar realizar denúncias ou reclamações, poderá acessar os canais de atendimentos da autarquia, através do site oficial: www.procon.rj.gov.br"

A partida entre Flamengo e São Paulo acontece no próximo dia 17, às 16h, no Maracanã. O jogo de volta será realizado uma semana depois, no Morumbi, em São Paulo.