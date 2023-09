Polícia Civil prende músico acusado de estuprar as duas enteadas

Policiais Civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam na tarde dessa terça-feira (05) um músico de 42 anos acusado de abusar sexualmente das próprias enteadas entre os anos de 2008 a 2012, quando elas tinham entre 8 e 13 anos de idade.

As investigações da DCAV começaram em maio de 2018, época que as vítimas já haviam completado a maioridade. Dois meses antes a mãe das vítimas havia se separado do acusado após 17 anos de convivência, foi quando as vítimas se sentiram à vontade para denunciar os abusos que sofreram.

O músico foi localizado e preso na localidade de jardim Guanabara, na Ilha do Governador, e não resistiu a prisão.

Ele será encaminhado ao sistema penitenciário ele permanecerá preso e à disposição da justiça.