Bebê é encontrada morta em lixeira no Rio

Uma recém-nascida foi encontrada morta dentro de uma lixeira durante a manhã desta terça-feira (05/09), em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. O corpo foi localizado por moradores em uma lata de lixo em frente à entrada das delegacias especializadas da Cidade da Polícia.

Moradores afirmaram ter encontrado a bebê, que era do sexo feminino, por volta das 8h. No momento, a criança ainda aparentava estar viva, segundo os relatos dos locais, mas deixou de demonstrar sinais vitais antes que os policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), que foram acionados, chegassem ao local.

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas também encontrou a bebê morta quando chegou. Profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE) realizaram a perícia. A 21ª DP (Bonsucesso) registrou a ocorrência e vai investigar o caso.



Há pouco mais de uma semana, no último dia 27 de agosto, um outro bebê foi encontrado morto e abandonado na Zona Norte. O cadáver, que não teve o sexo divulgado, foi encontrado no lixo no Engenho Novo. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo).