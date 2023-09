Homem é preso por estuprar menina de 12 anos em São Gonçalo

Acusado foi preso no Jardim Bom Retiro e levado ao Deam de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um homem acusado de estuprar a sobrinha de sua esposa foi preso, nesta terça-feira (05/09), no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. A vítima tem 12 anos de idade e relatou para a mãe que já era abusada sexualmente pelo homem desde que tinha 8 anos.

Identificado como Eduardo Moreira dos Santos, o suspeito foi detido por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, no Mutuá. O crime foi descoberto depois que a menina relatou os estupros para a mãe. Segundo o relato da mulher, o marido da irmã de seu cônjuge cometia os abusos sempre durante a madrugada.

A mãe da menina resolveu levar a filha em uma ginecologista para apurar as suspeitas. No local, a médica confirmou que a menina tinha sinais de abuso na região do ânus. O caso foi, então, registrado na Deam de São Gonçalo, que intimou o suspeito. Aos policias, porém, ele negou a acusação.



Nesta madrugada, com base em informações levantadas pelo setor de inteligência da unidade, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra o suspeito, que foi levado à delegacia. A Deam segue investigando o crime.