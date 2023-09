Homem é preso após esfaquear e matar ex-mulher grávida no Rio

Iago tinha dois filhos com Giovana, que estava no 3º mês de gestação e em um novo relacionamento - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Iago tinha dois filhos com Giovana, que estava no 3º mês de gestação e em um novo relacionamento - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (04/09) após assassinar a própria ex-companheira a facadas em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A vítima tinha 27 anos e estava no terceiro mês de uma gestação. Identificado como Iago Magno Thomas, o homem confessou o crime aos policiais.

O caso aconteceu na noite de domingo (03/09), na casa da vítima, Giovana Anselmo Sodré. Ela estava grávida de um novo relacionamento. Há alguns meses, sua união de 9 anos com Iago chegou ao fim e, segundo relatos de pessoas próximas a Giovana, ele já havia expressado que não tolerava o fim da relação.

Com ele, ela teve dois filhos: uma menina de 4 anos e um menino de 8. De acordo com testemunhas, Iago tirou as duas crianças da residência onde estavam com a mãe antes de executar o crime. Ainda segundo relatos de pessoas próximas a vítima, familiares e amigos vinham tendo dificuldade de contatar Giovana durante os dois últimos anos de relacionamento com Iago.

O corpo foi encontrado por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) periciou o local do homicídio e continua investigando o caso. Foi para a delegacia que Iago foi levado, alvo de um mandado de prisão temporária por feminicídio.

Giovana será sepultada nesta quarta-feira (06/09) no Cemitério Municipal Ricardo de Albuquerque. O enterro está previsto para acontecer às 13h45.