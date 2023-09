Suposto casal de traficantes é preso em Maricá

Um casal acusado de participar de atividades do tráfico de drogas em São José do Imbassaí, bairro de Maricá, foi preso na manhã da última segunda-feira (04/09). Além das prisões, uma grande carga de entorpecentes foi encontrada com a dupla e apreendida no local.

Segundo informações da PM, eles foram encontrados por agentes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), que receberam denúncias anônimas indicando que o principal suspeito de gerenciar o tráfico na região estaria no bairro. Eles se deslocaram ao local e encontraram a dupla.

O casal estava com uma carga estimada em 50 mil reais de drogas no local, segundo o relato dos policiais. Ambos foram capturados e levados para a 82ª DP (Maricá). De lá, a dupla foi levada até a central de Flagrantes responsável pela região, a 76ª DP (Centro de Niterói).