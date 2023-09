Mulher é presa por furto de energia e exploração de menor Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (04/09), uma mulher pelos crimes de exploração sexual de menores e furto de energia elétrica. Ela foi capturada no Centro de Niterói, após ação integrada de inteligência.

Ao chegarem ao local, no Centro da cidade, os agentes constataram que o estabelecimento funcionava como uma casa de prostituição. No imóvel havia quatro meninas, inclusive, uma adolescente. Os policiais coletaram depoimentos e constataram que a mulher presa era uma das responsáveis pelo prostíbulo.

Segundo as investigações, além de dar ordens para as meninas, ela trabalhava na recepção do estabelecimento. A menor de idade foi entregue para a responsável.

A ação contou com o auxílio de funcionários da concessionária de energia que atua na região, que também constataram furto de energia elétrica no local.