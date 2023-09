Dono de mercado é preso por vender produtos vencidos na Trindade, em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (Mutuá), prenderam na tarde desta segunda-feira (4), no bairro da Trindade, em São Gonçalo, um comerciante de 22 anos, acusado de vender produtos inapropriados para consumo.

Segundo os agentes, eles foram até o bairro da Trindade a fim de verificar denúncias de que um mercado especializado em produtos para lanche estaria comercializando produtos vencidos e impróprios para o consumo.

Leia também:

➢ “Morre, macumbeira”: Mãe de santo é apedrejada durante ritual religioso em Curicica



➢ Piloto morre em queda de avião em chá revelação no México

Ao chegarem no mercado, as equipes se depararam com um quadro deplorável de sujeira e constataram que os alimentos apresentavam um péssimo aspecto, bem como identificaram rapidamente inúmeros produtos que estavam com o prazo de validade vencido e diversas embalagens violadas.

Muitos produtos estavam fora da validade | Foto: Divulgação

Ainda na mesma rua, bem próximo ao mercado, as equipes identificaram dois depósitos de alimentos que pertencem ao mesmo dono, onde eram estocados diversos produtos alimentícios impróprios para o consumo que posteriormente seriam colocados à venda.

Diante desses fatos, foi solicitado apoio da Vigilância Sanitária Municipal que confirmou as irregularidades e determinou a inutilização de toneladas de alimentos impróprios para o consumo, bem como a interdição total do estabelecimento.





divulgação

Autor: divulgação | Descrição:

O dono do mercado foi autuado em flagrante por Crime Contra a Economia Popular e será encaminhado à Central de Custódia da Capital onde ficará à disposição da Justiça.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

A delegacia esclarece que novas ações de fiscalizações ocorrerão com o objetivo de garantir proteção e segurança aos consumidores de São Gonçalo.