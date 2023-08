Corpo de bebê é encontrado no lixo na Zona Norte do Rio

O corpo de um bebê foi achado no lixo no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (27). O recém-nascido, que não teve o sexo divulgado, teria sido encontrado por populares na Rua Barão do Bom Retiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados pelos transeuntes que acharam o corpo do bebê já sem vida. A área foi isolada e o caso encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo).

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para esclarecer os fatos e para identificar os pais do feto. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico-Legal (IML).