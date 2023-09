Tiroteio assusta passageiros na estação das barcas de Charitas

Policiamento foi reforçado no bairro - Foto: CCR Barcas

Policiamento foi reforçado no bairro - Foto: CCR Barcas

Um tiroteio ocorrido no Morro do Preventório, em Charitas, Niterói, na manhã desta terça-feira (5), assustou transeuntes e passageiros das estações das Barcas. Um tiro chegou a atingir o vidro da fachada do local.

A troca de tiros teria causado pânico justamente no horário de pico da estação e aconteceu durante uma operação policial no Preventório. Pedestres teriam até se escondido atrás de carros para não serem atingidos. Segundo a Polícia Militar, um suspeito morreu e um outro ficou ferido.

Leia também:

➢ Carro pega fogo na Ponte Rio-Niterói e assusta motoristas

➢ Presbítero acusado de estuprar menor é preso em São Gonçalo

Apesar de um disparo ter atingido o vidro que dá acesso ao local em que fica o caixa eletrônico na estação e uma academia na Travessa Doutor João Leitão, a pouco mais de 100 metros das barcas, não houve passageiros ou pedestres feridos.

A CCR Barcas informou à imprensa que a operação das embarcações segue normalmente e que a estação não teve alterações nos horários. Já a Polícia Militar comunicou que agentes do 12º BPM (Niterói) teriam sido recebidos a tiros por criminosos em uma ação no Morro do Preventório

Depois que o confronto chegou ao fim, os policiais militares teriam encontrado o corpo de um suspeito, e um outro homem foi detido e conduzido à delegacia. O policiamento foi reforçado no bairro.