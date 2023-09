Homem é baleado pelo ex-companheiro de sua noiva

Um homem de 53 anos foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, após ser baleado durante a noite da última segunda-feira (04/09). Segundo o relato da vítima, ele foi atacado por disparos do ex-companheiro de sua noiva.

O ataque teria acontecido no mesmo bairro. Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram convocados à unidade de saúde depois que a vítima deu entrada no Hospital com ferimentos de disparo no tórax e no abdômen. Na unidade, os policiais ouviram o relato da vítima.

O caso foi levado para a 74ª DP (Alcântara), que está investigando o caso e a acusação. A vítima permanece internada no Heat. Ele passou por uma cirurgia no peito e na barriga - que, segundo a unidade, foi bem-sucedida. Seu estado de saúde é estável.