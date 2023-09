Morador é baleado por vizinho na Trindade, em São Gonçalo

Vítima passou por cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Um homem de 55 anos foi baleado, na tarde desta segunda-feira (04/09), na Trindade, em São Gonçalo. O crime teria sido motivado por homofobia, segundo relatos de moradores. De acordo com as testemunhas, um vizinho idoso, de 73 anos, foi o autor dos disparos.

A vítima, que é homossexual, estava na calçada de uma rua no bairro no momento do crime. De acordo com os relatos, o acusado, que afirma ser policial aposentado, passou pela via e os dois teriam discutido. O idoso teria chamado o vizinho de "viado" e ameaçado "dar um tiro" caso ele não parasse de encará-lo. O suspeito deixou o local e, alguns minutos depois, voltou e efetuou pelo meno cinco disparos contra o vizinho, contam moradores.

A vítima ficou com ferimentos no pescoço e na mão e foi levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde passou por cirurgia. Apesar dos disparos, seu estado de saúde é estável. Agentes do 7º BPM foram acionados ao hospital e apreenderam um revólver de calibre 38, usado no crime. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

A Polícia ainda não confirmou se já ouviu o acusado. Procurada por OSG, a Polícia Civil não respondeu até o momento da publicação desta notícia.